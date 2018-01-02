ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الدي جى العالمي ديفيد فانديتا يشعل أقوى حفلات رأس السنة بسفح الأهرامات (صور)

الثلاثاء 02/يناير/2018 - 03:00 ص
الدي جى العالمي ديفيد فانديتا يشعل أقوى حفلات رأس السنة بسفح الأهرامات (صور)
الدي جى العالمي ديفيد فانديتا
طباعة
عبدالحافظ حمدي
 

فى واحده من أقوى السهرات ضمن احتفالات رأس السنة قامت "انفينكس" بتنظيم حفل ضخم للدى جي العالمي ديفيد فانديتا، تحت سفح الأهرامات بحضور العديد من نجوم المجتمع والمشاهير.


وقام فانديتا، باشعال الحفل بالعديد من التراكات العالمية وسط أجواء من الصيحات والرقص بين الحضور. 


وظهر الحفل فى شكل عالمي من تنظيم "ميديا ميوزيك" سيف التحيوي واستمر حتى الساعات الاولى من صباح اليوم التالي. 

الدي جى العالمي ديفيد فانديتا يشعل أقوى حفلات رأس السنة بسفح الأهرامات (صور)
الدي جى العالمي ديفيد فانديتا يشعل أقوى حفلات رأس السنة بسفح الأهرامات (صور)
الدي جى العالمي ديفيد فانديتا يشعل أقوى حفلات رأس السنة بسفح الأهرامات (صور)
الدي جى العالمي ديفيد فانديتا يشعل أقوى حفلات رأس السنة بسفح الأهرامات (صور)
الدي جى العالمي ديفيد فانديتا يشعل أقوى حفلات رأس السنة بسفح الأهرامات (صور)
الدي جى العالمي ديفيد فانديتا يشعل أقوى حفلات رأس السنة بسفح الأهرامات (صور)
الدي جى العالمي ديفيد فانديتا يشعل أقوى حفلات رأس السنة بسفح الأهرامات (صور)
الدي جى العالمي ديفيد فانديتا يشعل أقوى حفلات رأس السنة بسفح الأهرامات (صور)
الدي جى العالمي ديفيد فانديتا يشعل أقوى حفلات رأس السنة بسفح الأهرامات (صور)
الدي جى العالمي ديفيد فانديتا يشعل أقوى حفلات رأس السنة بسفح الأهرامات (صور)
الدي جى العالمي ديفيد فانديتا يشعل أقوى حفلات رأس السنة بسفح الأهرامات (صور)
الدي جى العالمي ديفيد فانديتا يشعل أقوى حفلات رأس السنة بسفح الأهرامات (صور)
الدي جى العالمي ديفيد فانديتا يشعل أقوى حفلات رأس السنة بسفح الأهرامات (صور)
الدي جى العالمي ديفيد فانديتا يشعل أقوى حفلات رأس السنة بسفح الأهرامات (صور)
الدي جى العالمي ديفيد فانديتا يشعل أقوى حفلات رأس السنة بسفح الأهرامات (صور)
الدي جى العالمي ديفيد فانديتا يشعل أقوى حفلات رأس السنة بسفح الأهرامات (صور)
الدي جى العالمي ديفيد فانديتا يشعل أقوى حفلات رأس السنة بسفح الأهرامات (صور)
الدي جى العالمي ديفيد فانديتا يشعل أقوى حفلات رأس السنة بسفح الأهرامات (صور)
الدي جى العالمي ديفيد فانديتا يشعل أقوى حفلات رأس السنة بسفح الأهرامات (صور)
الدي جى العالمي ديفيد فانديتا يشعل أقوى حفلات رأس السنة بسفح الأهرامات (صور)
الدي جى العالمي ديفيد فانديتا يشعل أقوى حفلات رأس السنة بسفح الأهرامات (صور)
الدي جى العالمي ديفيد فانديتا يشعل أقوى حفلات رأس السنة بسفح الأهرامات (صور)
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما سفح الاهرامات دراما حفل الفجر الفني الدي جى العالمي ديفيد فانديتا اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
أفضل مسلسل عُرض خارج الموسم الرمضاني من وجهة نظرك؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
ساوثهامتون
-
x
21:45
-
كريستال بالاس
وست هام يونايتد
-
x
21:45
-
وست بروميتش ألبيون
سوانزي سيتي
-
x
21:45
-
توتنهام هوتسبير
مانشستر سيتي
-
x
22:00
-
واتفورد
كأس الجزائر 2017
مولودية بلدية الحساسنة
-
x
15:00
-
مولودية برحال
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
النصر
-
x
19:00
-
الأهلي
خليجي 23 - الكويت
عمان
-
x
16:15
-
البحرين
العراق
-
x
19:30
-
الإمارات
كأس إيطاليا
نابولي
-
x
21:45
-
أتلانتا
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
1/2/2018 5:05:23 AM