الدي جى العالمي ديفيد فانديتا يشعل أقوى حفلات رأس السنة بسفح الأهرامات (صور)
الثلاثاء 02/يناير/2018 - 03:00 ص
عبدالحافظ حمدي
فى واحده من أقوى السهرات ضمن احتفالات رأس السنة قامت "انفينكس" بتنظيم حفل ضخم للدى جي العالمي ديفيد فانديتا، تحت سفح الأهرامات بحضور العديد من نجوم المجتمع والمشاهير.
وقام فانديتا، باشعال الحفل بالعديد من التراكات العالمية وسط أجواء من الصيحات والرقص بين الحضور.
وظهر الحفل فى شكل عالمي من تنظيم "ميديا ميوزيك" سيف التحيوي واستمر حتى الساعات الاولى من صباح اليوم التالي.
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