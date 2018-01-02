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حسام بدراوي يحذر وزير الصحة من هذا الأمر

الثلاثاء 02/يناير/2018 - 03:10 ص
حسام بدراوي يحذر وزير الصحة من هذا الأمر
الدكتور حسام بدراوي
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نعيم يوسف
 
وجه الدكتور حسام بدراوي، المفكر السياسي، رسالة إلى الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، بأن يتمسك بالتطبيق المتدرج لقانون التأمين الصحي.

وشدد "بدراوي" في لقاء مع برنامج "صح النوم"، المذاع على قناة LTC الفضائية، الذي يقدمه الإعلامي محمد الغيطي، على أن عدم التدرج في تطبيق القانون يضر كثيرا بقانون التأمين الصحي، وقد يؤدي إلى إفلاس.

كما وجه المفكر السياسي، رسالة إلى المواطن المصري، قائلا: "مصر غنية بناسها، وحضارتها لم تكن بترول أو أموال، ولكن كانت فن وأدب وتعليم"، مضيفًا: "أوعى حد يقولك مالقش قيمة".

وأعرب عن تفاؤله في المستقبل، وأنه سيكون "أفضل مما يظن الناس".
المزيد عن: وزير الصحة مصر قانون حسام بدراوي
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