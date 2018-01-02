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المسلماني: "الحاسة السادسة" سلاح داخل الجيوش العظمى

الثلاثاء 02/يناير/2018 - 03:37 ص
المسلماني: الحاسة السادسة سلاح داخل الجيوش العظمى
الإعلامي أحمد المسلماني
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هدى عبدالرازق
 
قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن الاتحاد السوفيتي وأمريكا خلال الحرب الباردة كان لديهم أفكار مبدعة ومدمرة في نفس الوقت.

وأشار "المسلماني"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أنه كان يوجد نوع من العلوم يطلق عليه الحرب فوق الحسية، موضحًا أن يوجد أشخاص لديهم قدرات فوق حسية بحيث يمكن أن يحصلوا على معلومات دون التواصل المباشر مع أحد، أو يحصلوا على ما في ذهن وعقل شخص دون أن يتحدث.

وأضاف أن الاتحاد السوفيتي وكذلك الأمريكان كانوا يستخدمون هؤلاء الأشخاص الذين لديهم الحاسة السادسة كسلاح داخل الجيوش لاستخدامهم في الحروب.
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