أمانة عسير تزيل تعديات وإحداثات على مليوني م2 بأبها

أزالت إدارة مراقبة الأراضي والتعديات بأمانة منطقة عسير، أكثر من مليونين ومئة ألف م2 من التعديات والإحداثات في عدة مواقع تابعة لمدينة أبها.





وقال مدير عام مراقبة الأراضي والتعديات إبراهيم درويش: تمت إزالة التعديات التي استحدثت مؤخرا على طريق بني مالك بالقرب من قوة الطوارئ بمساحة قدرت بمليون و100 ألف متر مربع. حسب صحيفة "سبق"





وأضاف: أزيلت تعديات بلغت مساحتها 478 ألف م2 شمال القرية الأثرية على طريق الطائف ، إضافة إلى إحداثات في طريق الخزن الاستراتيجي شمال مدينة أبها بمساحة تجاوزت 210 آلاف م2 ، فضلاً عن تعديات على جانبي طريق جرشا شمال أبها بمساحة قدرت بـ 349 ألف م2.





وأردف: غالبية التعديات عبارة عن جدران استنادية، إضافة إلى عقوم ترابية وجدران مبنية من الحجارة، وقد تم توجيه المعدات إلى الموقع بمساندة قوة أمنية وإزالة جميع الإحداثات والتعديات.





من ناحيته، قال المشرف العام على قطاع شمال أبها بإدارة التعديات عبود سعد أبو طواري: الأمانة تكثف أداء الدور الرقابي على المواقع كافة بمنطقة عسير، وسيتم التعامل بحزم مع المعتدين على الأراضي وفقاً للأنظمة والتعليمات.







