"التجاري الدولي للسمسرة" يستحوذ على 16.6% من إجمالي تداولات البورصة

تصدر شركة "التجاري الدولي للسمسرة" المركز الأولي، في قائمة شركات السمسرة التي استحوذت على أكبر قيم تداول بالبورصة خلال تعاملات شهر ديسمبر الماضي.



وبلغ إجمالي قيم التداولات التي استحوذت عليها الشركة بالبورصة نحو 8.7 مليار جنيه مستحوذة على نسبة 16.6% من إجمالي قيم التداولات بالسوق، وجاء خلفه مباشرة في المركز الثاني شركة" بلتون لتداول الأوراق المالية" باستحواذها على حصة سوقية بلغت 11.8% من إجمالي قيم تداولات السوق محققة 6.2 مليار جنيه.



وفي المركز الثالث، استحوذت "هيرميس للوساطة المالية" على نسبة 6.2% من إجمالي قيم التداولات بالسوق مسجله 3.2 مليار جنيه.



ورابعًا، وصلت" المجموعة المالية هيرميس" بتنفيذها نحو 24 ألف عمليه بإجمالي قيم تداولات 2.9 مليار جنيه، في حين جائت شركة "فاروس لتداول الأوراق المالية" في المركز الخامس بقيمة تداولات 2.8 مليار جنيه جعلتها تستحوذ على حصة سوقية 5.3% من إجمالي قيم التداولات بالبورصة.





