العراق: مقتل مفتي بـ "داعش" شمال شرق ديالي

أفادت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ديالي بالعراق اليوم الاثنين، بمقتل (مفتي) بتنظيم داعش الإرهابي شمال شرق المحافظة، مشيرة إلى مقتل 30 قياديا في التنظيم خلال العام الماضي.

وقال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس ديالي صادق الحسيني، وفقا لقناة السومرية نيوز العراقية، إن مفتي تنظيم داعش قتل مع عدد من مرافقيه في عملية نوعية جرت في أطراف حوض الزور (45 كيلومترا شمال شرق ب‍عقوبة) نفذها الحشد الشعبي والجيش بإسناد من الطيران الحربي.

وأضاف الحسيني، أن "أكثر من 30 قياديا في داعش ضمن ما يسمى بولاية ديالي قتلوا خلال عام 2017 ما يمثل ضربة قوية للتنظيم"، مؤكدا أن الأجهزة الاستخبارية كان لها دور مميز في عمليات تعقب ورصد خلايا التنظيم وقياداته.

وكانت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ديالى قد أعلنت- أمس- مقتل أمير جديد في تنظيم داعش بعملية نوعية شمال شرق المحافظة، مؤكدة القضاء على 3 بؤر للتنظيم خلال اليومين الماضيين.