المنظمة المصرية لرياضات الدفاع عن النفس توقع بروتوكولا مع المؤسسة الإماراتية الرياضية





وقعت المنظمة المصرية لرياضات الدفاع عن النفس بروتوكول تعاون مع المؤسسة الإماراتية الرياضية SPORT MIDDLE EAST بدولة الإمارات العربية المتحدة، لتنظيم البطولات العربية والعالمية والأحداث الرياضية فى الوطن العربى بداية من مصر والإمارات والسعودية ولبنان والمغرب والتى ستبدأ العام المقبل 2018.

شهد توقيع البروتوكول فى أبو ظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، ومحمد صبيح ممثلا عن المؤسسة المصرية لرياضات الدفاع عن النفس EMA، وإبراهيم الحبسي، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الإماراتية SPORT MIDDLE EAST، وإبراهيم سليم، المدير العام.

واتفق الأطراف على إدارة وتنظيم مجموعة من الأحداث الرياضية، والمقرر لها أن تكون هي الأكبر عربيًا كما اتفقا أيضا على رعاية مجموعة من أبطال الرياضات الفردية عالميًا.

وكان أول ما أسفر عنه البروتوكول تنظيم مجموعة من بطولات الـK1 والـ MMA للعام 2018 تتم إقامتها في خمس محطات عربية أولاها مصر في مدينة شرم الشيخ بداية العام المقبل، تليها أبوظبي ثم لبنان والمغرب والسعودية وتنتهي في دبي، وذلك تحت اسم الصقر (ALSQR FIGHTING CHAMPIONSHIP ).