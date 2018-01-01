Star Wars: The Last Jedi يتخطي المليار دولار في 3 أسابيع

يواصل فيلم Star Wars: The Last Jedi، تصدره لقائمة عائدات شباك التذاكر الأمريكية، للأسبوع الثالث على التوالي، حيث تخطت إيراداته المليار دولار، بـ40 مليون دولار، منذ طرحه في دور العرض السينمائية حول العالم.





وحصل الفيلم على متوسط تقييم 8.3 على موقع IMDb ومن المتوقع أن ينافس بقوة على الجوائز التقنية في حفل توزيع جوائز الأوسكار المقبل، وينطلق الفيلم بالتزامن مع مرور 40 عاما على انطلاق أول أجزاء السلسلة عام 1977.





وحقق الجزء الأخير The Force Awakens أكثر من 2 مليار دولار ليحل في قائمة أكثر الأفلام حصدا للإيرادات في تاريخ السينما الأمريكية، كما حصلت ونافست الأجزاء السابقة على عشرات من جوائز الأوسكار والجولدن جلوب.



