ضبط شخصين وبحوزتهما 1900 عبوة "مضاد حيوي" منتهي الصلاحية بالأزبكية

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على شخصين وبحوزتهما 1900 عبوة دواء منتهى الصلاحية بمنطقة الأزبكية.





البداية أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الأزبكية تمكنوا من ضبط كلا من محمد ع، 32 سنة، سائق،ومحمد خ، 58 سنة،سائق، حال استقلالهما السيارة رقم ف ل ب 8124، قيادة الأول وملك الثاني، وبحوزتهما 1900 عبوة دواء "مضاد حيوي" منتهي الصلاحية.





وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة،وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.