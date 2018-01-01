ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

ضبط شخصين وبحوزتهما 1900 عبوة "مضاد حيوي" منتهي الصلاحية بالأزبكية

الإثنين 01/يناير/2018 - 03:37 م
ضبط شخصين وبحوزتهما 1900 عبوة مضاد حيوي منتهي الصلاحية بالأزبكية
طباعة
هبة عبد الحفيظ
 
ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على شخصين وبحوزتهما 1900 عبوة دواء منتهى الصلاحية بمنطقة الأزبكية.

البداية أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الأزبكية تمكنوا من ضبط كلا من محمد ع، 32 سنة، سائق،ومحمد خ، 58 سنة،سائق، حال استقلالهما السيارة رقم ف ل ب 8124، قيادة الأول وملك الثاني، وبحوزتهما 1900 عبوة دواء "مضاد حيوي" منتهي الصلاحية.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة،وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تؤيد فرض عقوبة مالية على أصحاب المحلات غير الملتزمين بكتابة الأسعار على السلع؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
برايتون
2
x
14:30
1
بورنموث
ليستر سيتي
-
x
17:00
-
هيديرسفيلد تاون
بيرنلي
-
x
17:00
-
ليفربول
ستوك سيتي
-
x
17:00
-
نيوكاسل يونايتد
إيفرتون
-
x
19:30
-
مانشستر يونايتد
الدوري السعودي للمحترفين
الفيصلي
-
x
18:50
-
الهلال
كأس الجزائر 2017
إتحاد حجوط
-
x
15:00
-
شباب واد رهيو
الفجر الرياضي
الفجر الفني
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
1/1/2018 3:46:20 PM