الجهاز الفني للأهلي يطمئن على خماسي "اليد" الدوليين





حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي، على التواصل مع خماسي الفريق الدوليين؛ محمد إبراهيم وإسلام حسن، وإبراهيم المصري، وممدوح طه وعمر الوكيل «بكار»، خلال تواجدهم بمعسكر المنتخب في فرنسا.

وأجرى عاصم حماد المدير الفني، ومحمد عادل المدرب العام اتصالات باللاعبين؛ للاطمئنان عليهم، وتقديم الدعم اللازم لهم؛ من أجل تقديم أفضل ما لديهم مع المنتخب خلال الفترة القادمة.

ويستعد المنتخب الوطني لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تنطلق في الجابون خلال شهر يناير الجاري بعد أن توج بلقب بطولة لاتفيا الدولية الودية.