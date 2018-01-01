مرتضى منصور: "مراتي معاها الكتالوج بتاعي.. وبنام في الشتاء على وابور الجاز"
الإثنين 01/يناير/2018 - 03:36 م
هدى عبدالرازق
قال المستشار مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، إنه شخص طيب جدًا في منزله، ولا يستطيع النوم في الشتاء إلا على صوت "وابور الجاز".
وأضاف "منصور"، خلال حواره بفضائية "العاصمة"، أنه لا يرتدي إلا الجلابيات، مشيرًا إلى أنه يجيد طبخ البيض والبطاطس، معقبًا: "أنا ملك البيض والبطاطس".
وأشار إلى أن زوجته تجيد التعامل معه، مضيفًا: "زوجتي معاها الكتالوج بتاعي.. ومبعترضش على أي أكل تعمله".
وأضاف "منصور"، خلال حواره بفضائية "العاصمة"، أنه لا يرتدي إلا الجلابيات، مشيرًا إلى أنه يجيد طبخ البيض والبطاطس، معقبًا: "أنا ملك البيض والبطاطس".
وأشار إلى أن زوجته تجيد التعامل معه، مضيفًا: "زوجتي معاها الكتالوج بتاعي.. ومبعترضش على أي أكل تعمله".
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