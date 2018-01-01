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رئيس برلمانية "النور": الكيل طفح بالشعب الإيراني وولاية الفقيه جلبت الفقر واستعداء الجيران

الإثنين 01/يناير/2018 - 03:34 م
رئيس برلمانية النور: الكيل طفح بالشعب الإيراني وولاية الفقيه جلبت الفقر واستعداء الجيران
الدكتور آحمد خليل خير الله - أرشيفية
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قال الدكتور آحمد خليل خير الله، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور، إنه يجب التوقف كثيرا عند اللقطات التي ظهرت خلال المظاهرات في العاصمة الإيرانية طهران ومدن أخرى للبلاد، من تمزيق المتظاهرين لصوره مرشد الثوره الإيرانية "علي خامنئي" ما قد يعني أن الكيل قد طفح  من تبعات السياسات الكهنوتيه لولايه الفقيه والتي جلبت الجهل و الفقر للشعب الإيراني فضلا عن استعداء جيرانهم العرب و المسلمين.

وأوضح رئيس ب"رلمانية النور" أن المظاهرات الحاشدة في إيران والمستمرة منذ أربعة أيام، تظهر أن سياسات إيران في منطقه الشرق الأوسط قد ارتدت عليها وبصورة غير مسبوقة، ولم تقف عند الاحتجاج علي الأوضاع الاقتصادية وفقط ولكن ارتفع سقفها إلى المطالبة بالتخلص من نظام الملالي الذي امتص ثروه الشعب الإيراني وأعاد ضخها لملشليات تابعة له في لبنان وسوريا والعراق واليمن.
المزيد عن: نظام الملالى مظاهرات ايران مرشد إيران مجلس النواب حزب النور الكتلة البرلمانية
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