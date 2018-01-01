مساعد وزير الداخلية: ضبطنا 135مليون لتر مواد بترولية و852 ألف اسطوانة قبل بيعهم بالسوق السوداء

قال اللواء أنور سعيد مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين، إن ضباط الإدارة نجحوا خلال عام 2017 من ضبط 135 مليون و216ألف لتر مواد بترولية، و9 آلآف و245 طن مازوت، بإجمالى 1568 قضية .





كما أسفرت الحملات ، على المستودعات والمنافذ البيع عن ضبط 6 الآف و808 قضية اسطوانات بوتاجاز باجمالى 852ألف و290 اسطوانة شملت ( تعبئة أقل من الوزن – تغير خط سير – غاز صب- عدم مزاولة نشاط – تصرف فى الحصة – بيع أزيد من السعر المقرر) خلال عام، مؤكداً على استمرار الجهود المبذولة فى إطار الخطة العامة للوزارة.