ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مساعد وزير الداخلية: ضبطنا 135مليون لتر مواد بترولية و852 ألف اسطوانة قبل بيعهم بالسوق السوداء

الإثنين 01/يناير/2018 - 03:31 م
مساعد وزير الداخلية: ضبطنا 135مليون لتر مواد بترولية و852 ألف اسطوانة قبل بيعهم بالسوق السوداء
طباعة
هبة عبد الحفيظ
 
قال اللواء أنور سعيد مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين، إن ضباط الإدارة نجحوا خلال عام 2017 من ضبط 135 مليون  و216ألف لتر مواد بترولية، و9 آلآف و245 طن مازوت، بإجمالى 1568 قضية .

كما أسفرت الحملات ، على المستودعات والمنافذ البيع  عن ضبط 6 الآف و808 قضية اسطوانات بوتاجاز باجمالى 852ألف و290 اسطوانة شملت ( تعبئة أقل من الوزن – تغير خط سير – غاز صب- عدم مزاولة نشاط – تصرف فى الحصة – بيع أزيد من السعر المقرر) خلال عام، مؤكداً على استمرار الجهود المبذولة فى إطار الخطة العامة للوزارة.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
استطلاع رأي
هل تؤيد فرض عقوبة مالية على أصحاب المحلات غير الملتزمين بكتابة الأسعار على السلع؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
برايتون
2
x
14:30
1
بورنموث
ليستر سيتي
-
x
17:00
-
هيديرسفيلد تاون
بيرنلي
-
x
17:00
-
ليفربول
ستوك سيتي
-
x
17:00
-
نيوكاسل يونايتد
إيفرتون
-
x
19:30
-
مانشستر يونايتد
الدوري السعودي للمحترفين
الفيصلي
-
x
18:50
-
الهلال
كأس الجزائر 2017
إتحاد حجوط
-
x
15:00
-
شباب واد رهيو
الفجر الرياضي
الفجر الفني
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
1/1/2018 3:46:20 PM