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"الدعوة السلفية": الفكر التفجيري التكفيري لا يفرق بين مسجد وكنيسة

الإثنين 01/يناير/2018 - 03:33 م
الدعوة السلفية: الفكر التفجيري التكفيري لا يفرق بين مسجد وكنيسة
المهندس عبد المنعم الشحات - أرشيفية
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قال المهندس عبد المنعم الشحات المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية، إن الاعتداء الآثم الذي وقع على كنيسة حلوان هو امتداد لسلسة الجرائم التي يرتكبها التكفيريون، سواء بالهجوم على المساجد -كما في مسجد الروضة-، أو الهجوم على الكنائس، أو مهاجمة رجال الجيش والشرطة.

وأكد المتحدث باسم الدعوة السلفية، أن الإسلام والمسلمين والسلف الصالح براء منهم، فما عرف التاريخ عن الصحابة والتابعين ومن سار على طريقهم إلى يومنا هذا إلا الوفاء بالعهود والدفاع عن بلاد المسلمين بكل من فيها، سواء من المسلمين أم من غيرهم.

وشدّد الشحات على أهمية التكاتف، وتضافر الجهود من أجل مواجهة تلك الأفكار المنحرفة، لا سيما بعد ما أصبحت مصر مستهدفة من قبل أصحاب هذه الأفكار أكثر من أي وقت مضى، فى ظل الإرهاب الأسود الذي يخيم على العالم.

وتقدّم المتحدث باسم الدعوة السلفية، بخالص التعازي لأسر الضحايا، داعيًا الله أن يعجل بشفاء المرضى.

المزيد عن: مصر مسجد الروضة عبد المنعم الشحات الدعوة السلفية
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