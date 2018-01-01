"سلة الأهلي" يكثف تدريباته قبل مواجهة الجزيرة





كثف الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي من تدريباته؛ استعدادًا لمواجهة فريق الجزيرة في الدور النهائي لبطولة دوري المرتبط للمحترفين.





وقرر الجهاز الفني بقيادة طارق خيري، المدير الفني، وإسلام علي المدرب العام، تكثيف جرعات التدريبات البدنية في «الجيم» والصالة، إلى جانب التدريبات الخططية والفنية.





ويقوم الجهاز بعقد محاضرات مستمرة مع اللاعبين قبل التدريبات؛ من أجل تفادي أية أخطاء وضمان الظهور بصورة قوية في مباراتي النهائي.



