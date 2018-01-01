سياحة جدة تنظم ورشة عمل "السعودية وجهة المسلمين".. غداً

تنظم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ممثلة في فرع جدة غداً الثلاثاء ورشة عمل للتعريف بمبادرة "السعودية وجهة المسلمين"، إحدى مبادرات "برنامج التحول الوطني 2020" الذي أقرَّته المملكة أخيراً، وذلك بأحد الفنادق بجدة، حيث وجهت الدعوة لعدد من المسؤولين في القطاعين العام والخاص ورجال الأعمال والمختصين بالمجال السياحي.





وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة مكة المكرمة محمد بن عبدالله العمري قائلاً: إن مبادرة "السعودية وجهة المسلمين" تحظى بمتابعة واهتمام الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وذلك في إطار ما توليه المملكة بكافة قطاعاتها منذ تأسيسها على تسخير جميع إمكاناتها المادية والبشرية لخدمة الحرمين الشريفين، والتسهيل على زوار المشاعر المقدسة وتنظيم إقامتهم، وتأمين سبل الراحة والأمان لهم، اتساقاً مع جهود الدولة الهادفة لخدمة الإسلام والمسلمين، كونها مهبط الوحي ومهد الإسلام وقبلة المسلمين. حسب صحيفة "سبق"





وأضاف: أن المبادرة تأتي للإسهام في تحقيق "رؤية المملكة"، وذلك من خلال مضاعفة أعداد المعتمرين والحجاج الوافدين بحلول عام 2030، وذلك باعتمادها على تحقيق أربعة أهداف رئيسية طموحة هي: أن تتبوأ المملكة مركز الصدارة كوجهة سياحية أولى للمسلمين، إضافة إلى إثراء تجربة المعتمرين والزوار بالمنتجات السياحية والثقافية المميزة، إلى جانب تعزيز تنافسية المملكة في جذب الفرص الاستثمارية السياحية.





وتابع: إن المبادرة ستسهم في تعريف الزوار والمهتمين بنهضة المملكة الشاملة ودورها في خدمة الإسلام والمسلمين.





وبين العمري أن الهيئة قامت بتوظيف قطاعاتها وبرامجها لتحقيق أهداف المبادرة الوطنية، وذلك من خلال ستة محاور للإنجاز، وهي: التأهيل وتطوير المنتجات السياحية، إدارة وتشغيل المواقع السياحية، التسويق الداخلي والخارجي، التكامل وبناء القدرات، الدراسات وضبط الجودة، إضافة إلى التأشيرات والتراخيص اللازمة.





وقال: إن المبادرة تستهدف المعتمرين والزوار، وركاب الترانزيت والزوار المسلمين من قطاع الأعمال، وضيوف الدولة المسلمين، حيث اعتمدت في ذلك على توفير عدد من العناصر والمنتجات السياحية، مثل رحلات ما بعد العمرة، والاستثمار، والتأشيرات السياحية، والتراث والحضارة والثقافة، والمسارات السياحية، والمعارض والمؤتمرات، والصحة والاستشفاء.





تجدر الإشارة إلى أن "مبادرة السعودية وجهة المسلمين" تتكامل مع عدد من برامج الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ومبادراتها، وفي مقدمتها: برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري للمملكة، والبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، وبرنامج رحلات ما بعد العمرة، والبرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية، وبرنامج المسارات السياحية، كما تضمُّ في نطاقها شراكات متعددة بين الهيئة وعديد من الجهات الحكومية، من الوزارات، إلى جانب هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة.







