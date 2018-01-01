ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

طارق خيري: قرار المشاركة في بطولة دبي للسلة يحقق مكاسب عديدة

الإثنين 01/يناير/2018 - 03:28 م
طارق خيري: قرار المشاركة في بطولة دبي للسلة يحقق مكاسب عديدة
طارق خيري
طباعة
علي نبوي
 

 

قال طارق خيري، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي، إن قرار المشاركة في بطولة دبي للسلة خلال الفترة من 17 وحتى 25 من يناير الجاري يحقق مكاسب عديدة ، في ظل قوة المشاركين بها من أندية ومنتخبات بما يجعلها توازي قوة البطولات القارية.

 

وأشار إلى أن المشاركة في البطولة يمنح اللاعبين احتكاكًا قويًا، ويساعد في تطور الأداء بشكل عام، وهو ما يعود على الفريق بالنواحي الإيجابية التي يرغب بها الجهاز الفني من أجل المنافسة على كل بطولات الموسم الجاري.

 

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب قد وافق في اجتماعه الأخير على المشاركة في البطولة بعدما تلقى النادي دعوة من الجهة المنظمة لها في وقت سابق.

 

المزيد عن: كرة سلة كرة طارق خيري رياضة السلة الأهلي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
برأيك من يحسم لقب بطولة الخليج 23 الحالية ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
برايتون
2
x
14:30
1
بورنموث
ليستر سيتي
-
x
17:00
-
هيديرسفيلد تاون
بيرنلي
-
x
17:00
-
ليفربول
ستوك سيتي
-
x
17:00
-
نيوكاسل يونايتد
إيفرتون
-
x
19:30
-
مانشستر يونايتد
الدوري السعودي للمحترفين
الفيصلي
-
x
18:50
-
الهلال
كأس الجزائر 2017
إتحاد حجوط
-
x
15:00
-
شباب واد رهيو
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
1/1/2018 3:46:20 PM