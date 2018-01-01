طارق خيري: قرار المشاركة في بطولة دبي للسلة يحقق مكاسب عديدة

قال طارق خيري، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي، إن قرار المشاركة في بطولة دبي للسلة خلال الفترة من 17 وحتى 25 من يناير الجاري يحقق مكاسب عديدة ، في ظل قوة المشاركين بها من أندية ومنتخبات بما يجعلها توازي قوة البطولات القارية.

وأشار إلى أن المشاركة في البطولة يمنح اللاعبين احتكاكًا قويًا، ويساعد في تطور الأداء بشكل عام، وهو ما يعود على الفريق بالنواحي الإيجابية التي يرغب بها الجهاز الفني من أجل المنافسة على كل بطولات الموسم الجاري.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب قد وافق في اجتماعه الأخير على المشاركة في البطولة بعدما تلقى النادي دعوة من الجهة المنظمة لها في وقت سابق.