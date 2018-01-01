بكاء شذي حسون على الهواء بعد اتهامها في شرفها من أحلام (فيديو)

انهارت الفنانة العراقية شذى حسون، ودخلت في نوبة بكاء على الهواء، خلال استضافتها ببرنامج "المكتب الثاني" على قناة mtv اللبنانية بعد عرض تغريدة نشرتها الفنانة "أحلام" تحدثت فيها عن فنانات أصبحن مثل بنات الليل، وترددت أنباء عن أنها تقصد "شذي" بهذه التغريدة.





وقالت شذى وسط البكاء "أنا بنت ناس وأشرف من الشرف .. هي عندها بنات ولازم تعرف أن الدنيا دوارة ..وعيب ها الكلام.. ولازم تعرف أن رب العالمين بيأخذ الحق لعباده.. وشكرا أن تفرجوا الناس على هذا حتى تشوفوا الخباثة فين ” وتابعت: ” أنا سعيدة لعرض هذه التغريدة حتى الناس تفهم الناس لماذا يمكن أقول ” اللهم لا شماته.. وشكرا يارب العالمين" مشيرة إلى أن هذا الحديث لم يؤثر عليها أو أهلها.





وتابعت قائلة "لازم تعرف أن رب العالمين هيأخذ الحق وهذا اللي صار فيها واللي هيصير".

وأضافت "شذي" "إذا هي تتكلم عن الشرف بهذه الطريقة أكيد ما هتكون صديقتي .. هي تسوي هذا لتخرب اسمي قدام الناس ” . ولفتت إلى أنها وصفتها بفنانة من الصف العاشر وتابعت: أحنا كنا أصدقاء نأكل عيش وملح وبعدين تنزل من قيمتي قدام الناس وتعايرني .. و هي قديرة ما شاء الله".





واستكملت حديثها عن أحلام قائلة "أنه ليس هناك مجال للمسامحة .. لا استطيع أسامح أحد أذاني في شغلي وكرامتي .. ليش حتى تبين قدام الناس أن عندها جبروت.. أحنا كلنا من تراب ” وتابعت: "حسبي الله ونعم الوكيل ". مشيرة إلى أن أحلام هي من اختارت الخلاف وقلبت عليها في يوم وليلة.





وكانت أحلام كتبت في تغريدتها التي نشرت منذ أكثر من 3 سنوات: "نعم للأسف نعيش الانحطاط الفني بسبب كثرة بنات الليل والفساد الفني، بسبب الحفلات الخاصة اللي تجي من وراها الهدايا والدعم الفني".



