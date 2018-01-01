"الأرصاد" تحذر من طقس ليل الثلاثاء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عن حالة الطقس المتوقعة ليوم غدا الثلاثاء، على محافظات الجمهورية، حيث توقع الخبراء أن يسود طقس معتدل خلال فترات النهار، وشديد البرودة خلال فترات الليل على كافة الأنحاء، وتسجل درجة الحرارة على القاهرة ومرسى مطروح الصغرى 11 درجة والعظمى 19 درجة، وعلى الإسكندرية الصغرى 12 درجة والعظمى 19 درجة.





ويتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، بينما تتدهور الرؤية الأفقية على الطرق في الساعات الأولى من الصباح، على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، نتيجة تكون الشبورة المائية الكثيفة هناك، مع ظهور للسحب المنخفضة والمتوسطة المصحوبة بسقوط أمطار على بعض المناطق بشمال البلاد.





وبالنسبة لحالة البحرين فتكون معتدلة، وارتفاع الموج بهما من متر ونصف المتر إلى مترين، وأما عن الرياح السطحية عليهما، فإنها جنوبية غربية على البحر المتوسط، وشمالية غربية على البحر الأحمر.



