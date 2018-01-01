روسيا: اعتماد نظام تفتيش جديد على الحدود

بدأت السلطات الروسية اعتباراً من اليوم الإثنين، تطبيق قواعد جديدة للتفتيش عند الحدود، وذلك تماشياً مع القرار رقم 454 الصادر عن مجلس الأمن الفيدرالي الروسي في7 أغسطس الماضي.

وأفادت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، بأن القرار الذي نشر على موقع الأخبار القانونية الروسية، ينص على إدخال قواعد جديدة لنظام التفتيش الحدودي في المناطق الحدودية التابعة لروسيا، من أنهار، وبحيرات، ومواقع مائية، وفي الجزء الداخلي من المياه الإقليمية، والبحار التابعة لروسيا.

ويشمل القرار أيضاً قواعد الدخول والعبور والإقامة المؤقتة، وحركة الأشخاص، ووسائل النقل وقواعد الأنشطة الاقتصادية والتجارية وغيرها، والأنشطة الاجتماعية والسياسية والثقافية وغيرها من الأنشطة الجماعية في الجزء الروسي من مياه الأنهار الحدودية والبحيرات والمسطحات المائية، في المياه الداخلية، وفي البحر الإقليمي التابع لروسيا، وغيرها من القواعد والتعديلات.

ومع ظهور القرار الجديد، يصبح قرار مجلس الأمن الفيدرالي الروسي رقم 515، الصادر في 15 أكتوبر من عام 2012 مع تعديلاته، لاغياً.