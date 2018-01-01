خالد الكردي: بروتوكول تعاون وتوأمة مع المنظمة المصرية لرياضات الدفاع عن النفس





أكد خالد الكردي المدير التنفيذى للمؤسسة الإماراتية أن هناك بروتوكول تعاون وتوأمة تمت مع المنظمة المصرية لرياضات الدفاع عن النفس لتنظيم البطولات العربية بداية من مصر والإمارات والسعودية ولبنان والمغرب والتى ستبدأ بداية من هذا العام ٢٠١٨ .

شهد توقيع البروتوكول فى أبو ظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، الكابتن محمد صبيح ممثلا عن المؤسسة المصرية لرياضات الدفاع عن النفس ، وإبراهيم الحبسى رئيس مجلس حكومة المؤسسة الإماراتية وإبراهيم سليم المدير العام.

وكان أول ما أسفر عنه البروتوكول تنظيم شركة من بطولات للعام 2018 يتم اقامتها في خمس محطات عربية اولها مصر في مدينة شرم الشيخ بداية العام القادم يليها ابوظبي ثم بيروت والمغرب والسعودية وتنتهي في دبي.