سر استبعاد إبراهيم وقمر وأوباما ورمضان والشبلي من قائمة الزمالك الإفريقية

أكد مرتضى منصور رئيس الزمالك أن عدم قيد الخماسي محمد إبراهيم وخالد قمر ويوسف أوباما ومحمد رمضان وعلاء الشبلي ، في القائمة الإفريقية الأولى المرحلة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف للمشاركة في الكونفيدرالية ، بسبب وكلاء لاعبي اللاعبين والتأكيد على امتلاكهم عروض للرحيل في انتقالات يناير.





وأوضح رئيس الزمالك أنه ليس من المعقول حجز مكان في القائمة الإفريقية للاعب يفكر في الرحيل عن النادي.





وأضاف منصور أن محمد إبراهيم أكد على امتلاكه عرض احتراف ولديه رغبه في الرحيل عن الفريق مشيرًا إلى أن اختيارات القائمة ترجع للجهاز الفني للفريق بقيادة نيبوشا.



