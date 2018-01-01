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سر استبعاد إبراهيم وقمر وأوباما ورمضان والشبلي من قائمة الزمالك الإفريقية

الإثنين 01/يناير/2018 - 03:25 م
سر استبعاد إبراهيم وقمر وأوباما ورمضان والشبلي من قائمة الزمالك الإفريقية
محمد إبراهيم
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هاني عصام
 
أكد مرتضى منصور رئيس الزمالك أن عدم قيد الخماسي محمد إبراهيم وخالد قمر ويوسف أوباما ومحمد رمضان وعلاء الشبلي ، في القائمة الإفريقية الأولى المرحلة  للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف للمشاركة في الكونفيدرالية ، بسبب وكلاء لاعبي اللاعبين والتأكيد على امتلاكهم عروض للرحيل في انتقالات يناير.

وأوضح رئيس الزمالك أنه ليس من المعقول حجز مكان في القائمة الإفريقية للاعب يفكر في الرحيل عن النادي.

وأضاف منصور أن محمد إبراهيم أكد على امتلاكه عرض احتراف ولديه رغبه في الرحيل عن الفريق مشيرًا إلى أن اختيارات القائمة ترجع للجهاز الفني للفريق بقيادة نيبوشا.

المزيد عن: يوسف اوباما مرتضى منصور محمد ابراهيم خالد قمر الزمالك اخبار الزمالك اليوم
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