"السليم" يلتقي رئيس غرفة ينبع ويطلع على الخارطة الاقتصادية للمحافظة

أكد محافظ ينبع، المهندس مساعد السليم، أن المحافظة تزخر بالكثير من المقومات والخدمات من مطار وموانئ وارتباطها بالقرب من المدينة المنورة يجعلها في مقدمة المدن التي يبحث عنها المستثمرون، وتساهم بشكل فاعل في تنمية الاقتصاد بالمملكة ومنطقة المدينة المنورة.





وقال "السليم": من المهم أن يكون لدينا خارطة اقتصادية للمحافظة تشمل دراسات واقتراحات للفرص الاستثمارية للشباب والشابات تماشياً مع رؤية المملكة 2030م؛ بهدف توفير بيئة متميزة ترتقي بفكرة مزاولة الأعمال وتحاط بكل المقومات والاحتياجات والخدمات الضرورية لتنمية وتطوير الاستثمار بمحافظة ينبع والمناطق الأخرى. حسب صحيفة "سبق"





جاء ذلك خلال لقائه مع رئيس غرفة ينبع، مراد العروي، والمتخصص بالاستشارات الاقتصادية للخارطة الاقتصادية لمحافظة ينبع، الدكتور عاصم عرب.





وأوضح رئيس غرفة ينبع أنه تم خلال اللقاء استعراض المراحل التي سيجري إتباعها لإعداد الخارطة الاقتصادية؛ حيث شرح الدكتور عاصم عرب منهجية إعداد مشروع الدراسة من نواحي: التحضير، وتشخيص الوضع الراهن، والمقارنات المرجعية، والممارسات المثلى، والسيناريوهات المستقبلية، والخطة الإستراتيجية، ثم الخارطة الاقتصادية.





وأضاف "العروي" أن الدراسة ستغطي كافة القطاعات: التجاري، والصناعي، والعقاري، والسياحي، والزراعي، والخدمات، والصحة، والتعليم، والبيئة، والتعدين، وسينتج عن ذلك كشاف استثماري يتضمن حصرًا للإمكانات والفرص الاستثمارية التي تتمتع بها المحافظة والمناطق الأخرى بميزات نسبية عالية، إضافة للفرص الصغيرة وما دون الصغيرة لصالح الرياديين وشباب الأعمال.





وأشار "العروي" إلى أن أهمية هذه الدراسة تكمن في أن العديد من البحوث والدراسات الاقتصادية التي تناولت اقتصاديات محافظة ينبع أغلبها كانت دراسات قطاعية، ولم تتناول منظومة التنمية الاقتصادية في المحافظة بصورة شاملة لكل الأنشطة.







