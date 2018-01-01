مرتضي منصور: "مبخفش من حد غير ربنا.. والألتراس عيال صيع" (فيديو)



واعتبر "منصور"، خلال حواره بفضائية "العاصمة"، مساء الأحد، مهاجمة نادي الزمالك بعد ما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية "كلام فارغ"، واصفا الألتراس بـ "شوية صيع وحشاشين" على حد قوله.



قال المستشار مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، إنه لا يخشى أحد غير الله –سبحانه وتعالى-، مضيفًا: "أنا بترعب من ربنا ومبخفش من بشر".