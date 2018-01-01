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الجيش التركي ينشر منظومة دفاع جوي في ريف حلب الغربي

الإثنين 01/يناير/2018 - 03:21 م
الجيش التركي ينشر منظومة دفاع جوي في ريف حلب الغربي
الجيش التركي
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وكالات
 

أكدت مصادر ميدانية سورية، اليوم الاثنين، أن الجيش التركي انتهي من نشر منظومة صواريخ دفاع جوي بمدينة (دار عزة) في ريف حلب الغربي الخاضع لسيطرة المعارضة السورية.

 

وقالت المصادر، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز" الإخبارية ، إن الجيش التركي نشر منظومة صواريخ الدفاع الجوي (هاوك) مع معدات اتصال وأجهزة رادار بشكل مفاجيء بالقرب من منطقة عفرين الخاضعة لسيطرة المسلحين الأكراد شمالي سوريا.

 

وكانت قوات من الجيش التركي برفقة "هيئة تحرير الشام" قد دخلت إلى المناطق المحيطة بمدينة عفرين بريف حلب الغربي ، وذلك ضمن اتفاق خفض التوتر الذي وقع مؤخرا وضم محافظة إدلب.

 

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كان قد أعلن في وقت سابق أن الجيش السوري الحر بدعم من رئاسة أركان الجيش التركي يتقدم نحو إدلب دون مشاكل من أجل إقامة مناطق عدم الاشتباك في المحافظة.

المزيد عن: منظومة دفاع جوي سوريا ريف حلب الجيش التركي
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