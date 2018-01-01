قطريليكس يكشف: 4 أدلة لتورط قطر في حادث كنيسة حلوان الإرهابي (فيديو)





كشف قطريليكس، وهو منصة متخصصة في تحليل ونشر مجموعات كبيرة من المواد التي تفضح استراتيجية نظام الدوحة في الإرهاب ودعم الإرهاب والحرب والتجسس والفساد وإشعال الفتن، عن وجود عدة أدلة حول تورط قطر في هجوم كنيسة مارمينا في حلوان.





وكان إرهابي استهدف كنيسة مارمينا العجايبي بالشارع الغربي في منطقة حلوان، الجمعة الماضية، في محاولة منه لتفجير الكنيسة، إلا أن قوات الأمن تدخلت وتصدت له، مما أسفر عن استشهاد عدد من رجال الأمن المسئولين عن تأمين الكنيسة، فضلًا عن عدد من المواطنين.





ورصد قطريليكس، الدلائل التي تشير إلى تورط قطر في الحادث بعدة نقاط وهي:





- منفذ الهجوم الإرهابي إبراهيم إسماعيل سافر إلى قطر سرًا عام 2012.





- منفذ الهجوم الإرهابي تلقى دعمًا ماليًا وتدريبات عسكرية في الدوحة.





- إبراهيم إسماعيل سافر إلى ليبيا وإنضم لتنظيم "داعش" المدعوم من قطر.





- المنفذ تلقى تكليفات من قطر بشأن نشر الفوضى في الأراضي المصرية، وبالفعل كان زعيمًا لحادث التعدي على حافلة شرطة في حلوان عام 2016، وتورط في قتل العناصر الشرطية في محافظة بني سويف، وقتل عدد من رجال الشرطة في العياط 23 ديسمبر 2017، وأخيرًا هاجم كنيسة مارمينا وأسقط 9 من الشهداء.



