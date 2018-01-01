تعرف على مباريات برشلونة خلال شهر يناير

يبدأ نادي برشلونة سنة 2018 الجديدة بدون هزائم منذ بداية الموسم في شهر أغسطس الماضي، ويسعى البرسا في استكمال مسيرته الذي بدأها بشكل جيد منذ بداية الموسم.

مباريات برشلونة خلال شهر يناير:-

1- سيلتا فيجو:

يحل نادي برشلونة الإسباني، ضيفاً ثقيلاً على نادي سيلتا فيجو، يوم 4 يناير في الساعة 8 مساءً، ضمن منافسات ذهاب دور ال16 من بطولة كأس إسبانيا.

2- ليفانتي:

يستضيف نادي برشلونة الإسباني، نظيره ليفانتي، يوم 7 يناير القادم في الساعة 5 مساءً، على ملعب الكامب نو، ضمن منافسات الجولة ال18 من الدور الثاني لبطولة الدوري الإسباني.

3- سيلتا فيجو:

يلتقي البرسا، مع منافسه سيلتا فيجو، يوم 11 يناير القادم في الساعة 10:30 مساء على ملعب الكامب نو، في إطار إياب بطولة كأس إسبانيا.

4- ريا سوسيداد:

يستضيف فريق ريال سوسيداد، منافسه فريق برشلونة، يوم 14 يناير المقبل في الساعة 9:45 مساءً، على ملعبه ووسط جمهوره، ضمن منافسات الجولة التاسعةعشر من بطولة الدوري الإسباني.

5- ريال بيتيس:

يحل برشلونة الإسباني، ضيفاً على منافسه ريال بيتيس، يوم 21 يناير المقبل في الساعة 9:45 مساءً، في إطار منافسات الأسبوع ال20 من الليجا الإسبانية.

6- ألافيش:

يلتقي نادي برشلونة، مع فريق الأفيش، على ملعب الكامب نو يوم 28 يناير في الساعة 9:45 مساءً، ضمن منافسات الأسبوع ال21 من بطولة الدوري الإسباني.