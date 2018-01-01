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أنس البدوي يقود طموحات ميت خلف في القسم الرابع

الإثنين 01/يناير/2018 - 03:08 ص
أنس البدوي يقود طموحات ميت خلف في القسم الرابع
أنس البدوي
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مصطفى الجندي
 

توصل مجلس إدارة نادي ميت خلف، إلى اتفاق رسمي مع مسؤولي نادي تلا الرياضي، من أجل الحصول على توقيع اللاعب أنس البدوي لاعب فريق تلا لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميت خلف.

 

ولعب البدوي لموسمين مع نادي تلا، وقدم أداء مميزا مما جعله محط أنظار أكثر من فريق بالقسم الثالث والرابع، وتلقى مؤخراً عرضين من ميت خاقان، ومليج قبل الاستقرار على الانضمام لميت خلف.

 

ويجيد اللاعب اللعب في مركز الهاف المهاجم، وتوصل لإتفاق مع مسؤولي ميت خلف على الرحيل في حالة وجود عرض رسمي من جانب أحد أندية القسم الثالث.

المزيد عن: ميت خلف رياضة القسم الرابع الأخبار الرياضية أنس البدوي أخبار الرياضة
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