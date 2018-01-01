مواجهات مرتقبة للمعادي وأبو النمرس وحلوان العام بالقسم الثالث

تقام غداً الثلاثاء، مباريات الأسبوع السادس عشر بالمجموعة الرابعة (أ) بالقسم الثالث، حيث يستضيف الصف صاحب المركز العاشر برصيد 15 فريق بشتيل صاحب المركز السادس برصيد 18 نقطة.

ويخرج سكر الحوامدية متذيل المجموعة برصيد 7 نقاط لملاقاة جينيس صاحب المركز السابع برصيد 17 نقطة.

ويستضيف أبو النمرس صاحب المركز الخامس برصيد 20 نقطة فريق العياط صاحب المركز الرابع برصيد 21 نقطة في قمة مباريات الأسبوع.

ويخرج فريق الطائرات صاحب المركز الثالث برصيد 22 نقطة لملاقاة جاره فريق حلوان العام صاحب المركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة في مباراة ديربي حلوان.

ويلاقي الصيد صاحب المركز الثاني عشر برصيد 13 نقطة، ومفاجأة الأسبوع الماضي بفوزه على أبو النمرس خارج ملعبه فريق جولدي صاحب المركز التاسع برصيد 15 نقطة، ويسعى الصيد بقيادة خالد مصطفى لتحقيق الانتصار الرابع بالدوري للخروج لبر الأمان، أما عن جولدي بقيادة هشام يكن فيسعى لتصحيح مساره بالدوري بعد تراجع نتائجه الأسابيع الماضية والهروب من منطقة الخطر.

ويستضيف المعادي صاحب المركز الثامن برصيد 16 نقطة فريق الدخان المتصدر برصيد 36 نقطة.

ويسعى علي صقر لإلحاق الخسارة الأولى بالفريق المتصدر والدخول في منطقة الأمان، بينما يسعى الدخان بقيادة أبو بكر فودة إلى مواصلة انتصاراته وتأكيد تأهله لدورة الترقي عبر بوابة المعادي ومواصلة تصدره لجدول ترتيب المجموعة دون هزيمة، بينما يحصل الإعلاميين على راحة هذا الأسبوع.

ترتيب المجموعة الرابعة (أ) قبل مواجهات الغد:





1) الدخان 36 نقطة

2) الإعلاميين 28 نقطة

3) الطائرات 22 نقطة

4) العياط 21 نقطة

5) أبو النمرس 20 نقطة

6) بشتيل 18 نقطة

7) جينيس 17 نقطة

8) المعادي 16 نقطة

9) جولدي 16 نقطة

10) الصف 15 نقطة

11) حلوان العام 14 نقطة

12) الصيد 13 نقطة