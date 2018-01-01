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صوفينار والليثي يشعلان أولى فقرات حفلهما برأس السنة (صور)

الإثنين 01/يناير/2018 - 02:40 ص
صوفينار والليثي يشعلان أولى فقرات حفلهما برأس السنة (صور)
صوفينار
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عبدالحافظ حمدي
 

أشعلت الراقصة الاستعراضية صوفينار حفل رأس السنة بفندق "الدوسيت"، كما شاركها المطرب الشعبي محمود الليثي الحفل بعدد من أغانيه المتنوعة على رأسها "عم يا صياد"، "بونبوناية".

يذكر أن الحفل من إنتاج وتنظيم محمود حنفي، لدعم السياحة العربية وإشراف نورا حنفي.
صوفينار والليثي يشعلان أولى فقرات حفلهما برأس السنة (صور)
صوفينار والليثي يشعلان أولى فقرات حفلهما برأس السنة (صور)
صوفينار والليثي يشعلان أولى فقرات حفلهما برأس السنة (صور)
صوفينار والليثي يشعلان أولى فقرات حفلهما برأس السنة (صور)
صوفينار والليثي يشعلان أولى فقرات حفلهما برأس السنة (صور)
صوفينار والليثي يشعلان أولى فقرات حفلهما برأس السنة (صور)
صوفينار والليثي يشعلان أولى فقرات حفلهما برأس السنة (صور)
صوفينار والليثي يشعلان أولى فقرات حفلهما برأس السنة (صور)
صوفينار والليثي يشعلان أولى فقرات حفلهما برأس السنة (صور)
صوفينار والليثي يشعلان أولى فقرات حفلهما برأس السنة (صور)
صوفينار والليثي يشعلان أولى فقرات حفلهما برأس السنة (صور)
صوفينار والليثي يشعلان أولى فقرات حفلهما برأس السنة (صور)
صوفينار والليثي يشعلان أولى فقرات حفلهما برأس السنة (صور)
صوفينار والليثي يشعلان أولى فقرات حفلهما برأس السنة (صور)
صوفينار والليثي يشعلان أولى فقرات حفلهما برأس السنة (صور)
صوفينار والليثي يشعلان أولى فقرات حفلهما برأس السنة (صور)
صوفينار والليثي يشعلان أولى فقرات حفلهما برأس السنة (صور)
صوفينار والليثي يشعلان أولى فقرات حفلهما برأس السنة (صور)
صوفينار والليثي يشعلان أولى فقرات حفلهما برأس السنة (صور)
صوفينار والليثي يشعلان أولى فقرات حفلهما برأس السنة (صور)
صوفينار والليثي يشعلان أولى فقرات حفلهما برأس السنة (صور)
صوفينار والليثي يشعلان أولى فقرات حفلهما برأس السنة (صور)
صوفينار والليثي يشعلان أولى فقرات حفلهما برأس السنة (صور)
صوفينار والليثي يشعلان أولى فقرات حفلهما برأس السنة (صور)
صوفينار والليثي يشعلان أولى فقرات حفلهما برأس السنة (صور)
صوفينار والليثي يشعلان أولى فقرات حفلهما برأس السنة (صور)
صوفينار والليثي يشعلان أولى فقرات حفلهما برأس السنة (صور)
صوفينار والليثي يشعلان أولى فقرات حفلهما برأس السنة (صور)
صوفينار والليثي يشعلان أولى فقرات حفلهما برأس السنة (صور)
صوفينار والليثي يشعلان أولى فقرات حفلهما برأس السنة (صور)
صوفينار والليثي يشعلان أولى فقرات حفلهما برأس السنة (صور)
صوفينار والليثي يشعلان أولى فقرات حفلهما برأس السنة (صور)
صوفينار والليثي يشعلان أولى فقرات حفلهما برأس السنة (صور)
صوفينار والليثي يشعلان أولى فقرات حفلهما برأس السنة (صور)
صوفينار والليثي يشعلان أولى فقرات حفلهما برأس السنة (صور)
صوفينار والليثي يشعلان أولى فقرات حفلهما برأس السنة (صور)
صوفينار والليثي يشعلان أولى فقرات حفلهما برأس السنة (صور)
صوفينار والليثي يشعلان أولى فقرات حفلهما برأس السنة (صور)
صوفينار والليثي يشعلان أولى فقرات حفلهما برأس السنة (صور)
صوفينار والليثي يشعلان أولى فقرات حفلهما برأس السنة (صور)
صوفينار والليثي يشعلان أولى فقرات حفلهما برأس السنة (صور)
صوفينار والليثي يشعلان أولى فقرات حفلهما برأس السنة (صور)
صوفينار والليثي يشعلان أولى فقرات حفلهما برأس السنة (صور)
صوفينار والليثي يشعلان أولى فقرات حفلهما برأس السنة (صور)
صوفينار والليثي يشعلان أولى فقرات حفلهما برأس السنة (صور)
صوفينار والليثي يشعلان أولى فقرات حفلهما برأس السنة (صور)
صوفينار والليثي يشعلان أولى فقرات حفلهما برأس السنة (صور)
صوفينار والليثي يشعلان أولى فقرات حفلهما برأس السنة (صور)
صوفينار والليثي يشعلان أولى فقرات حفلهما برأس السنة (صور)
صوفينار والليثي يشعلان أولى فقرات حفلهما برأس السنة (صور)
صوفينار والليثي يشعلان أولى فقرات حفلهما برأس السنة (صور)
صوفينار والليثي يشعلان أولى فقرات حفلهما برأس السنة (صور)
صوفينار والليثي يشعلان أولى فقرات حفلهما برأس السنة (صور)
صوفينار والليثي يشعلان أولى فقرات حفلهما برأس السنة (صور)
صوفينار والليثي يشعلان أولى فقرات حفلهما برأس السنة (صور)
صوفينار والليثي يشعلان أولى فقرات حفلهما برأس السنة (صور)
صوفينار والليثي يشعلان أولى فقرات حفلهما برأس السنة (صور)
صوفينار والليثي يشعلان أولى فقرات حفلهما برأس السنة (صور)
صوفينار والليثي يشعلان أولى فقرات حفلهما برأس السنة (صور)
صوفينار والليثي يشعلان أولى فقرات حفلهما برأس السنة (صور)
صوفينار والليثي يشعلان أولى فقرات حفلهما برأس السنة (صور)
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