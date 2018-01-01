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خالد مصطفى مدرب الأسبوع بالقسم الثالث.. والدخان يقترب من الترقي وصراع الهبوط يشتعل

الإثنين 01/يناير/2018 - 02:38 ص
خالد مصطفى مدرب الأسبوع بالقسم الثالث.. والدخان يقترب من الترقي وصراع الهبوط يشتعل
خالد مصطفى
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لؤي ماجد
 

شهدت مباريات الأسبوع الخامس عشر بالمجموعة الرابعة (أ) بالقسم الثالث، مفاجأة كبيرة هذا الأسبوع، أبرزها هزيمة أبو النمرس بملعبه على يد الصيد بثلاث أهداف مقابل هدفين.

 

18 هدفاً هي عدد الأهداف التي سجلت هذا الأسبوع، 5 أهداف في مباراة أبو النمرس والصيد ومباراة السكر والإعلاميين.

 

هداف الأسبوع: محمد إبراهيم حجازي (ماندو) لاعب المعادي (3 أهداف).

 

الدخان يقترب من الترقي وصراع الهبوط يشتعل

واصل الدخان تربعه على قمة المجموعة، ووصل إلى النقطة 36 بعد الفوز على حلوان العام بهدف نظيف، وهزيمة سكر الحوامدية والصف وفوز الصيد والمعادي وتعادل جينيس يشعل صراع الهبوط.

 

تشكيلة الأسبوع الخامس عشر للمجموعة الرابعة (أ):

 

حراسة المرمي: محمد سمير (فسكة) (العياط).

 

خط الدفاع: إسلام حسن (جينيس) - أحمد صالح (الصيد) - محمود عصام (الإعلاميين) - مصطفي مصيلحي (المعادي)

 

خط الوسط: نور نبيل (المعادي) - أحمد نصر (الإعلاميين) - طه شعيشع (جينيس) - عبدالمنعم أحمد (الدخان) - أحمد فكري (بللو) (الصيد).

 

خط الهجوم: محمد إبراهيم حجازي (ماندو) (المعادي).

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