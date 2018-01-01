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ترامب: النظام الإيراني ينتهك حقوق الإنسان في التعامل مع المتظاهرين

الإثنين 01/يناير/2018 - 02:35 ص
ترامب: النظام الإيراني ينتهك حقوق الإنسان في التعامل مع المتظاهرين
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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وكالات
 
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن النظام الإيراني ينتهك حقوق الإنسان في التعامل مع المتظاهرين على مدار الساعة، منددًا بقطع الإنترنت من قبل الحكومة الإيرانية لمنع تواصل المتظاهرين.

وقال "ترامب" في تغريدة عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "إيران، الدولة رقم واحد في دعم الإرهاب وانتهاك حقوق الإنسان على مدار الساعة، أوقفت حكومتها خدمة الإنترنت الآن، حتى لا يتمكن المتظاهرون السلميون من التواصل، وهذا ليس جيدا".

يذكر أن وسائل إعلام إيرانية قالت، إن السلطات فرضت قيودًا مجددًا على شبكات التواصل الاجتماعي عبر الهواتف المحمولة، وذلك في خطوة تسعى من خلالها طهران لقمع المظاهرات الحاشدة المعارضة للنظام.

وقطعت الحكومة الإيرانية خدمة الاتصالات والإنترنت عن الهواتف المحمولة في بعض المناطق التي تشهد احتجاجات ومظاهرات ضد نظام الملالي وذلك وسط تنامي احتجاجات ضد مرشد النظام على خامنئي في العديد من مناطق إيران، وسط سقوط قتلى ومصابين.
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