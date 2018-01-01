ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

موعد مباراة ليستر سيتي وهدرسفيلد تاون اليوم الإثنين 1-1-2018 بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

الإثنين 01/يناير/2018 - 02:22 ص
موعد مباراة ليستر سيتي وهدرسفيلد تاون اليوم الإثنين 1-1-2018 بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
ليستر سيتي
طباعة
أحمد عصام
 

يستضيف نادي ليستر سيتي، نظيره فريق هدرسفيلد تاون، اليوم الإثنين 1-1-2018 على ملعب "كينج باور" في الساعة 5 مساءً خلال منافسات الجولة 22 من بطولة الدوري الإنجليزي.

 

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا اللقاء على قناة بين سبورت الرياضية 5 HD.

 

ويحتل نادي ليستر سيتي المركز الثامن برصيد 27 نقطة، بينما يحل نادي هدرسفيلد تاون في المركز الحادي عشر برصيد 24 نقطة.

المزيد عن: هدرسفيلد موعد مباراة ليستر سيتي رياضة القنوات الناقلة الدوري الإنجليزي الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
برأيك من يحسم لقب بطولة الخليج 23 الحالية ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
برايتون
-
x
14:30
-
بورنموث
ليستر سيتي
-
x
17:00
-
هيديرسفيلد تاون
بيرنلي
-
x
17:00
-
ليفربول
ستوك سيتي
-
x
17:00
-
نيوكاسل يونايتد
إيفرتون
-
x
19:30
-
مانشستر يونايتد
الدوري السعودي للمحترفين
الفيصلي
-
x
18:50
-
الهلال
كأس الجزائر 2017
إتحاد حجوط
-
x
15:00
-
شباب واد رهيو
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
1/1/2018 4:28:21 AM