موعد مباراة ليستر سيتي وهدرسفيلد تاون اليوم الإثنين 1-1-2018 بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يستضيف نادي ليستر سيتي، نظيره فريق هدرسفيلد تاون، اليوم الإثنين 1-1-2018 على ملعب "كينج باور" في الساعة 5 مساءً خلال منافسات الجولة 22 من بطولة الدوري الإنجليزي.

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا اللقاء على قناة بين سبورت الرياضية 5 HD.

ويحتل نادي ليستر سيتي المركز الثامن برصيد 27 نقطة، بينما يحل نادي هدرسفيلد تاون في المركز الحادي عشر برصيد 24 نقطة.