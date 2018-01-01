الآلاف يحتفلون بـ2018 في باريس

احتشد آلاف الفرنسيين والسياح بشارع الشانزليزيه بباريس للاحتفال بليلة رأس السنة ومشاهدة عرض بالصوت والضوء على واجهة قوس النصر جرى نقله عبر خمس شاشات عملاقة على طول الجادة الشهيرة.





وبدأ العرض البصري، الذي نظمته باريس للسنة الرابعة على التوالي عند قوس النصر قبل 20 دقيقة من منتصف الليل حيث أبرز معالم العاصمة الفرنسية وشوارعها الشهيرة.





وفي تمام منتصف الليل أُطلقت الألعاب النارية وتعالت أصوات الفرنسيين والسياح المتواجدين ترحيبا بالعام الجديد.





وكانت بلدية باريس قد حشدت نحو 1850 شرطيا لتأمين الاحتفال بالشانزليزيه من إجمالي 10آلاف و500 شرطي منتشرين في أنحاء العاصمة الفرنسية وحدها علما بأن عدد أفراد قوات الأمن الذين تم حشدهم في فرنسا هذه الليلة وصل إلى نحو 140 ألفا.





وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية عن تدابير استثنائية تحسبا لوقوع أعمال إرهابية ولمواجهة أي انحرافات سلوكية أو أعمال شغب مصاحبة للاحتفال.