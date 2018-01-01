موعد مباراة بيرنلي وليفربول اليوم الإثنين 1-1-2018 بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
الإثنين 01/يناير/2018 - 02:13 ص
أحمد عصام
يستضيف نادي بيرنلي، نظيره فريق ليفربول، المحترف بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، اليوم الإثنين1-1-2018 على ملعب "تيرف مور" في الساعة 5 مساءً خلال منافسات الجولة 22 من بطولة الدوري الإنجليزي.
وأعلنت
مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا اللقاء على قناة بين سبورت الرياضية
2 HD.
ويحتل نادي ليفربول المركز الرابع برصيد 41 نقطة، بينما يحل نادي بيرنلي في المركز السابع برصيد 34 نقطة.
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