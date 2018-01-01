موعد مباراة بيرنلي وليفربول اليوم الإثنين 1-1-2018 بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يستضيف نادي بيرنلي، نظيره فريق ليفربول، المحترف بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، اليوم الإثنين1-1-2018 على ملعب "تيرف مور" في الساعة 5 مساءً خلال منافسات الجولة 22 من بطولة الدوري الإنجليزي.

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا اللقاء على قناة بين سبورت الرياضية 2 HD.

ويحتل نادي ليفربول المركز الرابع برصيد 41 نقطة، بينما يحل نادي بيرنلي في المركز السابع برصيد 34 نقطة.