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موعد مباراة بيرنلي وليفربول اليوم الإثنين 1-1-2018 بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

الإثنين 01/يناير/2018 - 02:13 ص
موعد مباراة بيرنلي وليفربول اليوم الإثنين 1-1-2018 بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
محمد صلاح
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أحمد عصام
 

يستضيف نادي بيرنلي، نظيره فريق ليفربول، المحترف بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، اليوم الإثنين1-1-2018 على ملعب "تيرف مور" في الساعة 5 مساءً خلال منافسات الجولة 22 من بطولة الدوري الإنجليزي.

 

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا اللقاء على قناة بين سبورت الرياضية 2 HD.

 

ويحتل نادي ليفربول المركز الرابع برصيد 41 نقطة، بينما يحل نادي بيرنلي في المركز السابع برصيد 34 نقطة.

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