12 تصريحا مثيرا لـ"آل الشيخ" عن الاستثمار في الأهلي وتفاصيل البطولة العربية وكواليس لقائه مع "السيسي"

حل تركي آل الشيخ مستشار الديوان الملكي، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بالسعودية ورئيس الاتحاد العربي، ضيفًا على برنامج "مع شوبير" الذي يقدمه الاعلامي أحمد شوبير عبر فضائية "صدى البلد".

وتناول الحوار الحديث عن الكثير من الملفات الخاصة ودوره في الاستثمار الخاص بالمشروعات الذي يتم تنفيذها خلال الفترة القادمة على مستوى النادي الأهلي، وتفاصيل النسخة القادمة من البطولة العربية، وكواليس لقائه مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ودوره الهام في رفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية.

ويرصد "الفجر الرياضي " أبرز تصريحات "تركي آل الشيخ" خلال ظهوره في برنامج "مع شوبير":-

تركي آل الشيخ يكشف دوره في رفع الإيقاف عن النشاط الرياضي بالكويت

تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل البطولة العربية ومكافآتها الضخمة

آل الشيخ: هناك محاولات مكثفة لمشاركة بطل دوري أبطال العرب في مونديال الأندية

آل الشيخ: طموحي بلوغ منتخب السعودية دور الثمانية بالمونديال

تركي آل الشيخ: مشروع "ادعم ناديك" خالف كل التوقعات.. وأسعى لتطبيقه في الأهلي

آل الشيخ: قناة الأهلي لا تليق بجماهيره وقيمته.. وبعض وسائل الإعلام تصطاد في "الماء العكر"

تركي آل الشيخ: حصلنا على الضوء الأخضر للاستثمار في الزمالك

تركي آل الشيخ يكشف عن الرسالة التي كان يحملها للرئيس السيسي من خادم الحرمين

آل الشيخ يوضح أسباب الاستثمار في مصر والأهلي.. ورسالة "السيسي" له

تركي آل الشيخ: لاعب مصري مفاجأة سيوقع لأحد الأندية السعودية بخلاف "متعب"

آل الشيخ: عودة السوبر المصري السعودي بداية من الموسم القادم