مايا دياب تشعل حفل رأس السنة بأغنيتها الجديدة "هي دي الدنيا" (صور)





أحيت النجمة اللبنانية مايا دياب، ثاني فقرات حفل ليلة رأس السنه المقام داخل فندق كمبنسكي.









وحرصت "دياب" على تحية الحضور وبخاصة أحمد زاهر ومصمم الأزياء العالمي هاني البحيري وعمر السعيد وخبير التسويق طارق عبد المحسن.









وقدمت عددًا كبيرًا من أغانيها الشهيرة التي أشعلت وصلات الرقص المتتالية، بالإضافة إلي أغنيتها الجديدة "هي دي الدنيا".









الحفل يقوم بإنتاجه وتنظيمه فريق إنطون "سارانا" نورهان ميشيل ويشارك في إحياء الفقرات التالية النجمين حكيم وسميرة سعيد.



