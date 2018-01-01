بوسي: "لا يوجد مطربات يقدمن الشعبي سوى أمينة وهدى"

فى سهرة فنية متميزة، قدمت المطربة الشعبية بوسى، عددًا من الأغانى منها "كله على كله"، و"حط إيده يا"، "لفى بينا يا دنيا"، وغيرها من الأغاني.







وأوضحت خلال لقائها فى برنامج "بوضوح" مع الاعلامى عمرو الليثى، على قناة "الحياة"، أنها لا تعلم سبب قلة الغناء الشعبى، مشيرة إلى أن ذلك ربما يعود إلى قلة المطربات الذى تقدمن غناء شعبى بالشكل الصحيح أو لإنحسار الانتاج.





وأكدت أنه لا يوجد مطربات يقدمن الغناء الشعبي على الساحة الفنية حاليًا سوى أمينة وهدى.



