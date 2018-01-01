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مانشستر يونايتد يرغب في التعاقد مع لاعب برشلونة

الإثنين 01/يناير/2018 - 01:44 ص
مانشستر يونايتد يرغب في التعاقد مع لاعب برشلونة
برشلونة
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أحمد عصام
 

يرغب نادي مانشستر يونايتد، في التعاقد مع لاعب خط وسط برشلونة الإسباني اندريه جوميش مع افتتاح السوق الشتوية القادمة.

 

وقدمت إدارة اليونايتد عرضا بمبلغ قيمته 35 مليون يورو، لكن هذا الأمر أزعج إدارة البرسا، الذي رفضت هذ العرض، وطالبت بمبلغ 50 مليون يورو علي الأقل.

 

ويسعي مورينيو المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد في التعاقد مع اللاعب منذ الموسم الماضي، ومع عدم اقتناع مدرب برشلونة باللاعب مما يجعل الأمر مسألة وقت لا أكثر.

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