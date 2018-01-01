أشرف عبد الباقي ونجوم مسرح مصر يحتفلون بالعام الجديد (صور)





احتفل الفنان أشرف عبد الباقي مع أعضاء فرقة "مسرح مصر" بحلول العام الميلادي الجديد بعد انتهاء عرض مسرح مصر منذ قليل.





ونشر "عبد الباقي" صور من احتفالات الفرقة بالعام الجديد وذلك عبر موقع "فيسبوك" مع تعليق: "من عرض رأس السنة النهاردة واحتفال خاص مع جمهور مسرح مصر،، كل سنة والجميع بخير وفي سعادة وناجحين دايمًا".