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أشرف عبد الباقي ونجوم مسرح مصر يحتفلون بالعام الجديد (صور)

الإثنين 01/يناير/2018 - 01:41 ص
أشرف عبد الباقي ونجوم مسرح مصر يحتفلون بالعام الجديد (صور)
أشرف عبد الباقي مع فرقة "مسرح مصر"
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شيماء عطية
 


احتفل الفنان أشرف عبد الباقي مع أعضاء فرقة "مسرح مصر" بحلول العام الميلادي الجديد بعد انتهاء عرض مسرح مصر منذ قليل.


ونشر "عبد الباقي" صور من احتفالات الفرقة بالعام الجديد وذلك عبر موقع "فيسبوك" مع تعليق: "من عرض رأس السنة النهاردة واحتفال خاص مع جمهور مسرح مصر،، كل سنة والجميع بخير وفي سعادة وناجحين دايمًا".

أشرف عبد الباقي ونجوم مسرح مصر يحتفلون بالعام الجديد (صور)
أشرف عبد الباقي ونجوم مسرح مصر يحتفلون بالعام الجديد (صور)
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