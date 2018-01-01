حارس مرمى الأهلي الأسبق لـ"الفجر الرياضي": عودتي لبيتي أفضل تكريم ولابد من تلبية النداء

أعرب أحمد فوزي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الأسبق، والترسانة الحالي، عن سعادته البالغة بمشاركته مع المارد الأحمر، أمام أتليتكو مدريد الإسباني، في ودية السلام، والتي انتهت بثلاثية مقابل هدفين لصالح الفريق الإسباني.

وقال فوزي، في تصريحات خاصة لموقع " الفجر الرياضي ": "تلقيت دعوة صباح المباراة من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وطارق سليمان مدرب حراس المرمى، للمشاركة في ودية السلام، ولم أتردد في التفكير ووافقت على الفور".

وأضاف حارس مرمى الترسانة: "أعتقد أنه شعور رائع أن أحصل على تكريم خاص من بيتي منذ الصغر، وما كان عليا سوى تلبية النداء والموافقة دون مناقشة الأمر، فقط كل ما فعلته توجهت لملعب المباراة على أقصى سرعة اشتياقًا مني لارتداء قميص أعظم الأندية الإفريقية".

وتابع، "مسؤولو الترسانة، وافقوا على رحيلي للمباراة فورًا دون المناقشة فور إرسال الفاكس من النادي الأهلي، لعلمهم التام بحبي وتعلقي بهذا الكيان، كان ما يدار في رأسي أن هذا هو بيتي لازم أنفذ وبس".

واختتم: "عندما وطأت قدمي أرض الملعب تذكرت أول مشاركة مع النادي الأهلي، تلك المباراة التي لعبتها منذ 24 عامًا وكان لدي من العمر 16 سنة وهي مباراة اعتزال طاهر أبوزيد".