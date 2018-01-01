ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

محافظ الأقصر يشارك الأقباط في حضور قداس عيد الميلاد (صور)

الإثنين 01/يناير/2018 - 01:56 ص
محافظ الأقصر يشارك الأقباط في حضور قداس عيد الميلاد (صور)
محمد بدر محافظ الأقصر
طباعة
طاهر الحساني
 
تفقد محمد بدر محافظ الأقصر، بمرافقة اللواء مصطفى صلاح الدين مدير أمن الأقصر، مساء الأحد، عدد من الكنائس، للمشاركة في حضور قداس عيد الميلاد.

وزار المحافظ كنائس "الملاك ميخائيل، والشهيد ماري جرجس بنجع الصياغ، وكنيسة السيدة العذراء مريم، وكنيسة الأنبا أنطونيوس"، حيث تفقد الأجواء الأمنية، وقدم التهنئة للأخوة الأقباط بحلول العام الجديد.

وأكد بدر على أهمية تكاتف طرفي الأمة لمواجهة الإرهاب الغاشم، وعدم السماح لأي شخص بالمساس بروح المحبة والتسامح بين أبناء الشعب المصري.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نشاط سياحيا بعد عودة الرحلات الجوية بين موسكو والقاهرة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
برايتون
-
x
14:30
-
بورنموث
ليستر سيتي
-
x
17:00
-
هيديرسفيلد تاون
بيرنلي
-
x
17:00
-
ليفربول
ستوك سيتي
-
x
17:00
-
نيوكاسل يونايتد
إيفرتون
-
x
19:30
-
مانشستر يونايتد
الدوري السعودي للمحترفين
الفيصلي
-
x
18:50
-
الهلال
كأس الجزائر 2017
إتحاد حجوط
-
x
15:00
-
شباب واد رهيو
الفجر الرياضي
الفجر الفني
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
1/1/2018 4:27:21 AM