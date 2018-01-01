محافظ الأقصر يشارك الأقباط في حضور قداس عيد الميلاد (صور)

تفقد محمد بدر محافظ الأقصر، بمرافقة اللواء مصطفى صلاح الدين مدير أمن الأقصر، مساء الأحد، عدد من الكنائس، للمشاركة في حضور قداس عيد الميلاد.



وزار المحافظ كنائس "الملاك ميخائيل، والشهيد ماري جرجس بنجع الصياغ، وكنيسة السيدة العذراء مريم، وكنيسة الأنبا أنطونيوس"، حيث تفقد الأجواء الأمنية، وقدم التهنئة للأخوة الأقباط بحلول العام الجديد.



وأكد بدر على أهمية تكاتف طرفي الأمة لمواجهة الإرهاب الغاشم، وعدم السماح لأي شخص بالمساس بروح المحبة والتسامح بين أبناء الشعب المصري.

