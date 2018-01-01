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بالبالونات وطاقية البابا نويل.. أهالي الأقصر يحتفلون بالعام الجديد (صور)

الإثنين 01/يناير/2018 - 03:11 ص
بالبالونات وطاقية البابا نويل.. أهالي الأقصر يحتفلون بالعام الجديد (صور)
أجواء احتفالية في الأقصر
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طاهر الحساني
 
شهدت الأقصر، أجواءً خاصة لاحتفال الأهالي بالعام الجديد، حيث امتلأت الكافيهات والنوادي التي تزينت لقضاء الساعات الأولى من سنة 2018 وسط الأصدقاء والأسرة، رغم برودة الطقس.

كما قام سائقو الحنطور، وسيارات التاكسي بتزيين عرباتهم بالبالونات، لجذب المواطنين إليهم، لقضاء رحلات وسط شوارع المدينة وكورنيش النيل، وحرص عدد من الشباب على ارتداء طاقية "بابا نويل"، احتفالًا بدخول عام جديد.

كما تمنى المواطنون الذين التقت معهم "الفجر"، السعادة والرخاء للشعب المصري خلال عام 2018، وتحقيق أحلامهم وطموحاتهم المستقبلية.
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