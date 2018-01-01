مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين الكنائس أثناء احتفالات الكريسماس (صور)



وشدد "حسونة" على ضرورة اليقظة وتوسيع دائرة الاشتباه وفحص جميع المترددين على الكنائس والتأكد من هوية كل شخص، إضافة إلى ضرورة المحافظة على الحرم الآمن للكنائس، والذي لا يقل عن 150 مترًا.



يذكر أن مدير أمن الغربية والعقيد صلاح حسن المستشار العسكري لمحافظة الغربية وعدد من القيادات الأمنية كانوا قد قدموا التهنئة لقيادت الكنيسة فى طنطا أمس الأحد، بمناسبة أعياد الكريسماس.

تفقد منذ قليل اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية وعدد من القيادات الأمنية، خدمات تأمين الكنائس، وذلك بالتزامن مع احتفالات الأقباط بأعياد الكريسماس.