النجم يحدد شرطه النهائي لبيع حمدي النقاز للزمالك

اقترب حمدي النقاز ظهير نادي النجم الساحلي التونسي من الانضمام إلى نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير صفوف القلعة البيضاء في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





وطلب نادي النجم من نبيل أبوزيد الوسيط الموجود في الصفقة بتعديل العرض المقدم إلى 900 ألف دولار بدلًا من 600 مع وجود بند يسمح بحصول مسؤولي النادي التونسي على 20% من قيمة إعادة بيع النقاز في المستقبل.