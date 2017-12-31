عاجل.. "العناية الإلهية" تنقذ خط قطارات السكة الحديد بالصعيد من كارثة كبيرة

أعلن مصدر مسئول بالهيئة العامة لسكك حديد مصر، عن أن العناية الإلهية أنقذت الهيئة اليوم الأحد من كارثة محققة، عقب انفصال العربة الأخيرة "السبنسة"، عن قطار البضائع الملحقة به على خط الصعيد.





وأكد المصدر أنه خلال سير قطار البضائع رقم 29 على خط الصعيد والمحمل بالبازلت، انفصلت عربة السبنسة "العربة الأخيرة" عن القطار، لتستمر في السير خلف القطار لمسافة كبيرة، مشيرا إلى أنه لولا تدخل العناية الإلهية في اللحظات الأخيرة لوقعت كارثة كبيرة، حيث أن اصطدام العربة المنفصلة بالقطار لم يحدث إلا عند تهدئته في محطة الفشن ببني سويف، وخاصة وأن السائق لم يكن يعلم بأمر انفصال العربة عن القطار.





كما أضاف المصدر، أنه تم استدعاء فريق فني من هيئة السكة الحديد لإعادة توصيل السبنسة بالقطار مرة أخرى، واستكمال رحلته إلى القاهرة، وذلك فور وقوع الاصطدام، لافتا إلى أنه تم إعادة قطار البضائع على السكة الحديدية مرة أخرى، مما نتج عنه تأخر حركة القطارات المتجهة إلى القاهرة قرابة الساعتين.



