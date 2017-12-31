52 مدربا للإسماعيلي في تاريخه.. "أبوطالب" الأحدث و"علي" الأطول عمرا

أصدرت مجالس إدارات النادي الإسماعيلى 76 قراراً بتعيين مديريين فنيين للفريق الأول منذ بدايته في مسابقة الدورى العام موسم 48 – 49 حيث تولى قيادة الفريق فنياً 52 مدربًا آخرهم أبوطالب العيسوي الميدر الفني الحالي.





وتغيرت قيادة الدراويش في 73 مناسبة على 52 مدرباًا حيث يعتبر الكونت دي شحتة الأكثر فى تولى القيادة الفنية لسيرك الدراويش لمدة ستة مرات بدأت فى عام 72 خلفا لوليام طومسون الذى يعتبر أكثر مدرب أجنبى تولى قيادة الدراويش حيث تولى المهمة أربعة مرات .

ويعد عم علي عمر هو الأكثر فى الجلوس على كرسى المدير الفنى حيث تولى القيادة فى مناسبتين الأولى استمرت لمدة 6 أعوام ويعتبر الألمانى هانز سميث هو الأقل فى الجلوس على عرش قيادة الدراويش كرويا حيث استمر لمدة 10 أيام فقط .

النادى الإسماعيلى هو النادي الوحيد فى الدورى المصرى الذى قام بقيادة مدرب عربى وهو التونسى نصر الدين النابى خلال موسم 2015 – 2016 وتولى قيادة الفريق في أربعة مباريات لم يفز خلالها بأي مباراة.

لم يحقق الإسماعيلي سوى 6 بطولات رسمية منها بطولة دورى أبطال إفريقيا عام 70 مع المدرب الزملكاوى علي عثمان وبطولة الدورى ثلاثة مرات مع الأيرلندى وليام طومسون والإسماعيلاوي شحتة والبورسعيدى محسن صالح أما بطولتا الكأس فقد تحققتا مع علي أبوجريشة ومحسن صالح.

تاريخ مدربي الإسماعيلي

48 – 50 حلمى مصطفى

50 – 51 سلمان الإنجليزى

52 – 53 أحمد أبو جريشة

53 – 54 خميس فرحات

54 – 55 محمد شمس

55 – 60 على عمر

60 – 61 سعد بطرس

62 – 63 على عمر

63 – 64 محمد الجندى

64 – 65 كوفتش المجرى

66 – 67 وليام طومسون الإيرلندى

67 – 70 على عثمان

70 – 72 وليام طومسون الإيرلندى

72 – 74 شحتة

74 – 76 وليام طومسون الإيرلندى

76 – 77 شحتة

77 – 78 صلاح أبو جريشة

78 – 81 وليام طومسون الإيرلندى

81 – 83 عبد الرحمن أنوس

83 – 85 شحتة

85 – 86 أميرو درويش

86 – 88 عبد الرحمن أنوس

88 – 89 فيلد كامب الألماني

90 – 91 شحتة

91 – 92 صلاح أبوجريشة

92 – 93 شحتة

93 – 94 أنجيل ماركوس الأرجنتينى

94 – 95 تيو فير لانجن الهولندى

95 -96 شحتة

96 أسامة خليل

97 ويسترهوف الهولندى

97 على أبو جريشة

98 أنجيل ماركوس الأرجنتينى

98 إسماعيل حفني

98 – 99 فرانك أنجل الألمانى

99 طه إسماعيل

99 يوسف فييرا البرازيلى

2000 – 2002 محسن صالح

2002 فاروق جعفر

2002 – 2003 مكسيموفيتش اليوغسلافى

2003 على أبو جريشة

2003 – 2005 ثيو بوكير الألمانى

2005 محسن أورتجال التركى

2005 هانز سميث الألمانى

2005 عماد سليمان

2005 فيكتور بوندارنيكو الروسى

2005 – 2006 ثيو بوكير الألمانى

2006 مارك فوتا الهولندى

2006 – 2007 صبرى المنياوى

2007 باتريس نوفو الفرنسى

2007 طه بصرى

2007 – 2008 إسماعيل حفنى

2008 عماد سليمان

2008 خالد القماش

2008 – 2009 هيرون ريكاردو البرازيلى

2009 نيبوشا موسكوفيتش الصربى

2009 – 2010 عماد سليمان

2010 – 2011 مارك فوتا الهولندى

2011 حسام حسن

2011 محمود جابر

2012 – 2013 صبرى المنياوى

2013 محمد وهبه

2013 شوقى غريب

2013 – 2014 أحمد العجوز

2014 هيرون ريكاردو البرازيلى

2014 – 2015 طارق يحيى

2015 أحمد حسام ميدو

2016 نصر الدين النابى التونسى

2016 خالد القماش

2016 عماد سليمان

2016 أشرف خضر

2017 فرانز شتراكا التشيكى

2017 أبوطالب العيسوى

2017 سباستيان ديسابر الفرنسى

2017 أبوطالب العيسوى