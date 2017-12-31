تعرف على سعر أسطوانة "البوتاجاز" بعد إعادة تشغيل مصنع الطود في الأقصر

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، عن إعادة تشغيل مصنع البوتاجاز بالطود بصورة مبدئية.



وأوضح الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بالأقصر، أنه من المقرر تشغيل المصنع بكامل طاقته اعتبارا من أول شهر يناير 2018.



وأشار "صلاح" إلى أن سعر اسطوانة البوتاجاز سيكون 30 جنيها تسليم من المستودع، و33 جنيها تسليم خارج المستودع على بعد 2 كيلو متر، و35 جنيها تسليم خارج المستودع على بعد 5 كيلو متر.

