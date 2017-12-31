أول تعليق من نقيب الصحفيين على حكم حبس الكاتب عبدالحليم قنديل في "إهانة القضاء"

قال الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إن النقابة ستُقدم الدعم القانوني والنقابي الكامل، عن طريق المستشارين القانونيين ومجلسها، للكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل، بعد حكم المحكمة بحبسه ثلاث سنوات، بتهمة إهانة القضاء.

وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، أن الحكم ليس واجبًا للنفاذ، وهناك درجة تقاضي أخرى، مؤكدًا أن النقابة ستعمل على التواصل مع النائب العام لوقف تنفيذ الحكم لحين النظر في الطعن.

وعاقبت محكمة جنايات القاهرة، أمس السبت 30 متهمًا، من بينهم عبد الحليم قنديل، بالحبس 3 سنوات، بتهمة إهانة القضاء.

وأسند قاضي التحقيق المستشار ثروت حماد، للمتهمين، تهم إهانة وسبّ القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، والإخلال بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية، تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء.



