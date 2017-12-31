شاهد مباراة حسنية أغادير والمغرب التطواني بث مباشر على يلا شوت اليوم الأحد 31-12-2017 الدوري المغربي

يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة بث مباراة حسنية أغادير والمغرب التطواني على يلا شوت، اليوم الأحد 31-12-2017 في الدوري المغربي.

حيث يلتقي حسنية أغادير والمغرب التطواني مباشرة، في الدوري المغربي، على يلا شوت، عبر قناة الرياضية المغربية.